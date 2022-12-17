Складские помещения загорелись во Владивостоке в субботу вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона
"По оперативным данным, сегодня в 13:30 (мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной во Владивостоке. <...> На данный момент площадь пожара составляет около 1,1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.
В тушении задействовали 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.
Улица Карьерная находится в нежилом районе города, на ней расположены торговые и складские объекты.