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23 минуты назад

Во Владивостоке произошел пожар на складе

ТАССиещё 3

Складские помещения загорелись во Владивостоке в субботу вечером, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона

"По оперативным данным, сегодня в 13:30 (мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной во Владивостоке. <...> На данный момент площадь пожара составляет около 1,1 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.

В тушении задействовали 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

Улица Карьерная находится в нежилом районе города, на ней расположены торговые и складские объекты.

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