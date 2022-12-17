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1 час назад

СК назвал причины крушения вертолета Ми-8 в Бурятии

Илья Родин

К крушению вертолета Ми-8 в Бурятии могли привести техническая неисправность или нарушение правил пилотирования. Об этом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ рассказало в своем официальном Telegram-канале.

СК назвал причины крушения вертолета Ми-8 в российском городе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в пятницу, 16 декабря, в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ в результате жесткой посадки загорелся вертолет Ми-8. Летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей погибли. Их семьи получат по одному миллиону рублей.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

По предварительным данным, при посадке на запасную взлетно-посадочную полосу аэропорта вертолет перешел в режим самопроизвольного вращения и упал. При этом погибли члены экипажа, машина была разрушена полностью.

На место аварии выехали следователи и криминалисты. Они провели осмотр места происшествия, назначили комплекс необходимых экспертиз.

Хронология катастроф вертолетов Ми-8 в России

В СК подчеркнули, что следователи рассматривают в качестве основных версий крушения воздушного судна техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

Происшествия,Андрей Самохвалов,Илья Баранов,Следственный комитет,
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