Житель Новосибирска погиб в водоеме с кипятком

В Новосибирске местный житель во время выгула своей собаки упал с моста в горячий водоем и умер там, его тело обнаружили через несколько дней, пишут местные СМИ.

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Вечером 6 декабря 37-летний Евгений Емельянов отправился в магазин со своим псом, но так и не вернулся, его друзья не смогли ему дозвониться, передает «Вести Новосибирск» со ссылкой на одного из приятелей погибшего.

Они принялись искать пропавшего возле его дачи, и нашли собаку с поводком. В местном магазине им рассказали, что Емельянов закупился продуктами и ушел. С помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что мужчина проходил мост через водоем с кипятком, происхождение кипятка неизвестно.

Возле моста нашли черный пакет с купленными продуктами. Приятели считают, что пропавший свалился с моста и упал в воду, после чего застрял в глине. Тело погибшего нашли 8 декабря.