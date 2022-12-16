Винник просит освободить его под залог

Россиянин Александр Винник, ожидающий в предварительном заключении в США начала разбирательства по обвинению в создании интернет-биржи криптовалют и отмывании денег, просит суд установить строгие сроки проведения досудебных процедур, а до их завершения освободить его под залог. Соответствующее обращение опубликовано в пятницу в базе документов федерального суда по Северному округу Калифорнии.

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"Защита просит предоставить все относящиеся к делу документы в течение 60 дней", - говорится в обращении.

В нем также указывается, что Винник уже потратил несколько месяцев, пребывая под стражей, а относящиеся к делу материалы так и не были предоставлены в полном объеме.

"Господин Винник считает, что должен быть выпущен под залог, или его дело должно рассматриваться в ускоренном порядке", - отмечается в документе.

В пятницу суд в Калифорнии проведет очередной раунд предварительных слушаний по делу Винника, в ходе которого рассмотрит обращение. Поскольку ранее суд уже решил оставить Винника под стражей, изменение меры пресечения крайне маловероятно. Суд, скорее всего, назначит дату следующих предварительных слушаний.