Винник просит освободить его под залог

Россиянин Александр Винник, ожидающий в предварительном заключении в США начала разбирательства по обвинению в создании интернет-биржи криптовалют и отмывании денег, просит суд установить строгие сроки проведения досудебных процедур, а до их завершения освободить его под залог. Соответствующее обращение опубликовано в пятницу в базе документов федерального суда по Северному округу Калифорнии.
"Защита просит предоставить все относящиеся к делу документы в течение 60 дней", - говорится в обращении.
В нем также указывается, что Винник уже потратил несколько месяцев, пребывая под стражей, а относящиеся к делу материалы так и не были предоставлены в полном объеме.
"Господин Винник считает, что должен быть выпущен под залог, или его дело должно рассматриваться в ускоренном порядке", - отмечается в документе.
В пятницу суд в Калифорнии проведет очередной раунд предварительных слушаний по делу Винника, в ходе которого рассмотрит обращение. Поскольку ранее суд уже решил оставить Винника под стражей, изменение меры пресечения крайне маловероятно. Суд, скорее всего, назначит дату следующих предварительных слушаний.
В декабре 2020 года Исправительный суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. В начале августа россиянин был доставлен из Франции в Грецию, а затем немедленно этапирован в США. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении более 600 тыс. рублей, в "мошенничестве в сфере компьютерной информации" на 750 млн рублей. Сам россиянин еще во время заключения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.