Арестован один из фигурантов дела о пожаре в «Мега Химки»

Химкинский суд Подмосковья арестовал начальника участка ООО «ТСК Дельта-строй», отвечающего за пожарную безопасность в OBI, Александра Макарова по делу о пожаре в торговом центре «Мега Химки». Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Полина Вдовцова.

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По ее словам, Макарова заключили под стражу до 9 февраля.

Ранее суд арестовал еще двух фигурантов дела о пожаре в «Мега Химки» 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова. Их суд отпустил под подписку о невыезде с обязательством о явке. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.