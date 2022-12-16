В Домодедово вскрыли багаж пассажирки и выкрали 600 тысяч рублей

В московском аэропорту Домодедово двое грузчиков повредили багаж пассажирки и вытащили оттуда 600 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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В ведомстве уточнили, что женщина направлялась в Киргизию. Прибыв в Ош, она недосчиталась 600 тыс. рублей в своем чемодане, который оказался поврежден. По горячим следам правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых.

Ими оказались работники аэровокзального комплекса 38 и 40 лет. Они признались, что занимались погрузкой багажа, «вскрыли несколько сумок, в одной из которых нашли деньги». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

«Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции», — добавили в ведомстве.