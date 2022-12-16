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1 час назад

Грузчики в Домодедово вскрыли багаж пассажирки и выкрали 600 тысяч рублей

Газета.Ru

В московском аэропорту Домодедово двое грузчиков повредили багаж пассажирки и вытащили оттуда 600 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В Домодедово вскрыли багаж пассажирки и выкрали 600 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что женщина направлялась в Киргизию. Прибыв в Ош, она недосчиталась 600 тыс. рублей в своем чемодане, который оказался поврежден. По горячим следам правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемых.

Ими оказались работники аэровокзального комплекса 38 и 40 лет. Они признались, что занимались погрузкой багажа, «вскрыли несколько сумок, в одной из которых нашли деньги». По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

«Часть похищенного имущества была изъята сотрудниками полиции», — добавили в ведомстве.

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В июле аналогичный инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Грузчик, загружавший в самолет чемоданы пассажиров, которые направлялись из Москвы в Бишкек, вскрыл два из них и вытащил из одного 10 млн рублей, а из другого — 11 млн. Мужчину задержали по горячим следам. Его досмотрели, украденные денежные средства он прятал под футболкой.

Происшествия,МВД России,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,
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