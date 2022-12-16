Вынесен приговор по делу о хищении 660 млн рублей из бюджета Москвы

К различным срокам лишения свободы приговорил суд пятерых участников мошеннической схемы с хищением из бюджета свыше 660 миллионов рублей, в пятницу, 16 декабря, сообщает прокуратура Московской области. Ранее еще два соучастника мошеннической схемы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и были осуждены.

Фото: Мослента Мослента

«Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших заместителя директора одного из федеральных государственных унитарных предприятий Эрика Галстяна и советника директора этого же предприятия Андрея Рябцева, бывшего директора ГКУ «Дирекция капитального ремонта» Москвы Александра Шукюрова, двух руководителей коммерческих организаций Евгения Ахмадишина и Павла Синицына», — говорится в пресс-релизе.

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По данным обвинения, подтвержденным в суде, сообщники в 2013 году похитили бюджетные средства, выделенные на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улично-дорожной сети Москвы.

К участию в схеме были привлечены юридические лица. Мошенники использовали их реквизиты при изготовлении фиктивных технических, сертификационных, платежных и других документов.

«При этом все оборудование (парковочные датчики, базовые станции и электронные табло) заведомо не соответствовало требованиям конкурсной документации», — сообщает надзорный орган.

Кроме того, Шукюров в качестве взятки за общее покровительство получил от Галстяна часы ценой 1,3 миллиона рублей. А Ахмадишин потребовал у двух организаций передать ему 2 миллиона рублей за заключение договоров поставки и 1,5 миллиона рублей в качестве отката с денег за выполненные работы.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемых признали виновными мошенничестве, легализации (отмывании) денег, полученных в результате преступления, коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки.

Суд приговорил Галстяна к 11 годам лишения свободы, со штрафом в 9 миллионов рублей, Шукюрова — к 13 годам лишения свободы, со штрафом в 14 миллионов рублей, Ахмадишина — к 10 годам лишения свободы, со штрафом 1,5 миллиона рублей, Синицина – к 4 годам лишения свободы, со штрафом 1 миллион рублей. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Рябцева суд приговорил к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом в 1,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденные должны будут возместить ущерб на более 660 миллионов рублей в бюджет Москвы.