В посольстве РФ рассказали о состоянии главы Русского дома в ЦАР

Состояние главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства РФ в ЦАР.

Утром 16 декабря на Сытого было совершено покушение. Сытому пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.