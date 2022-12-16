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1 час назад

Глава Бурятии сообщил о гибели экипажа вертолета

Алиса Селезнёва

Экипаж разбившегося в аэропорту Бурятии вертолета погиб. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

Ранее стало известно, что вертолет упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся. Позже СМИ сообщили, что это вертолет Ми-171. На его борту находились три человека.

По словам Цыденова, возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не пострадала.

Рухнувший в Бурятии вертолет собирались продать в Китай

«Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека (…), к сожалению, погиб», — написал он.

Ранее принадлежащий России пожарный вертолет разбился в Турции. Тогда погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Происшествия,Видео,Алексей Цыденов,
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