Экипаж разбившегося в аэропорту Бурятии вертолета погиб. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.
Ранее стало известно, что вертолет упал при посадке в аэропорту «Байкал» и загорелся. Позже СМИ сообщили, что это вертолет Ми-171. На его борту находились три человека.
По словам Цыденова, возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не пострадала.
«Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека (…), к сожалению, погиб», — написал он.
Ранее принадлежащий России пожарный вертолет разбился в Турции. Тогда погиб один человек, еще четверо получили ранения.