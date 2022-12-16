В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
16 минут назад

Опубликован список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Lenta.ruиещё 1

Опубликован список экипажа, потерпевшего крушение в Улан-Удэ вертолета Ми-8. Данные обнародовал Telegram-канал «112».

Опубликован список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, на борту находились: летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, пассажиров в воздушном судне не было — только члены экипажа. Все трое, по его словам, погибли.

«112» пишет, что разбившийся Ми-8 принадлежит Улан-Удинскому авиазаводу. Вертолет проходил облетку перед отправкой покупателю. Предварительная причина крушения — попадание в вихревое кольцо.

Дополнение: «Известия» со ссылкой на собственный источник заявляют, что воздушное судно было модели Ми-171Е — это модификация вертолета Ми-8.

О ЧП стало известно ранее 16 декабря. Воздушное судно упало и загорелось в районе 15:20 по местному времени в аэропорту «Байкал» (Улан-Удэ) при посадке. Уточнялось, что возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса при этом не была задета.

Происшествия,Андрей Самохвалов,Илья Баранов,Алексей Цыденов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители