Опубликован список погибших при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии

Опубликован список экипажа, потерпевшего крушение в Улан-Удэ вертолета Ми-8. Данные обнародовал Telegram-канал «112».

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По данным канала, на борту находились: летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, пассажиров в воздушном судне не было — только члены экипажа. Все трое, по его словам, погибли.

«112» пишет, что разбившийся Ми-8 принадлежит Улан-Удинскому авиазаводу. Вертолет проходил облетку перед отправкой покупателю. Предварительная причина крушения — попадание в вихревое кольцо.

Дополнение: «Известия» со ссылкой на собственный источник заявляют, что воздушное судно было модели Ми-171Е — это модификация вертолета Ми-8.