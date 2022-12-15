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10 минут назад

В Сеть слили данные агрегатора путешествий

Елена Прошина

Данные агрегатора путешествий Level.Travel оказались в открытом доступе. Среди рассекреченных файлов оказалась информация о пользователях сайта, клиентах и заказах. Об этом сообщает Telegram-канал in2security.

В Сеть слили данные агрегатора путешествий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в открытом доступе оказались данные с 5 марта 2012 года по 14 декабря 2022 года. Всего в интернет попали три текстовых файла, самый крупный из них содержит более 1,5 миллиона строк. Рассекреченными оказались данные о зарегистрированных пользователях, клиентах и купленных ими турах. Из личной информации в открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, пол, серия, номер дата выдачи и истечения загранпаспорта, идентификаторы в социальных сетях и IP-адреса. В общей сложности в интернет попали около 719 уникальных номеров телефонов и 1,2 миллиона адресов электронных почт.

В Level.Travel утечку данных подтвердили. В агрегаторе отметили, что по факту произошедшего проводится внутреннее расследование и принимаются все необходимые меры для устранения последствий.

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