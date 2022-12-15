В Сеть слили данные агрегатора путешествий

Отмечается, что в открытом доступе оказались данные с 5 марта 2012 года по 14 декабря 2022 года. Всего в интернет попали три текстовых файла, самый крупный из них содержит более 1,5 миллиона строк. Рассекреченными оказались данные о зарегистрированных пользователях, клиентах и купленных ими турах. Из личной информации в открытом доступе оказались ФИО, даты рождения, пол, серия, номер дата выдачи и истечения загранпаспорта, идентификаторы в социальных сетях и IP-адреса. В общей сложности в интернет попали около 719 уникальных номеров телефонов и 1,2 миллиона адресов электронных почт.