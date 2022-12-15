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24 минуты назад

Глава польской полиции госпитализирован после обрушения потолка в здании комендатуры

Газета.Ru

Начальник польской полиции Ярослав Шимчик доставлен в больницу после обрушения потолка в здании комендатуры в Варшаве. Об этом сообщает польское радио RMF.

Глава польской полиции госпитализирован после обрушения потолка в здании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации указывается, что у Шимчика нет серьезных травм, однако он до сих пор не выписан из больницы.

По информации СМИ, потолок обвалился в помещении охраны здания, непосредственно у главного входа. При этом очевидцы слышали мощный взрыв.

Пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка отметил, что потолок был поврежден «в закрытом помещении, где находятся устройства для обеспечения охраны объектов комендатуры», поэтому более подробная информация не может быть предоставлена.

Польское СМИ охарактеризовано происшествие как «крайне загадочное».

Происшествия,Мариуш Чарка,
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