Глава польской полиции госпитализирован после обрушения потолка в здании

Начальник польской полиции Ярослав Шимчик доставлен в больницу после обрушения потолка в здании комендатуры в Варшаве. Об этом сообщает польское радио RMF.

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В публикации указывается, что у Шимчика нет серьезных травм, однако он до сих пор не выписан из больницы.

По информации СМИ, потолок обвалился в помещении охраны здания, непосредственно у главного входа. При этом очевидцы слышали мощный взрыв.

Пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка отметил, что потолок был поврежден «в закрытом помещении, где находятся устройства для обеспечения охраны объектов комендатуры», поэтому более подробная информация не может быть предоставлена.