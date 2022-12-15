В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней девушки задержан блогер Вячеслав Малмыгин. Об этом сообщила «Фонтанка».

Малмыгина, который является приятелем шоумена Стаса Барецкого и бойца ММА Вячеслава Дацика, задержали на съемной квартире 14 декабря, отмечает издание.

Он подозревается в убийстве своей 18-летней девушки. Ее тело с 15 ножевыми ранениями было обнаружено в квартире в Балашихе.

Известно, что пара заходит в подъезд в 10.20 утра, а уже через 12 минут мужчина выходит один. Блогер находился в розыске с 5 июля, отмечает Telegram-канал 112.

По информации канала, Вячеслав Малмыгин известен как «борец с проститутками». Блогер несколько раз судим: вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией. В ближайшее время его доставят из Петербурга в Москву.