Судно потерпело бедствие на Сахалине

На Сахалине в районе острова Парамушир терпит бедствие рыболовецкое судно, на борту которого находятся 12 человек. Об этом пишет ТАСС.

«Судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации», — сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Выясняются причины случившегося. Отмечается, что судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.

Напомним, в казахстанском Атырау три недели сидит на мели судно с семью тоннами рыбы. Рыбаки сели на мель всего за 6 км от цели своего назначения. Ждали притока воды, но в регион пришли морозы. Вероятно, до берега судно сможет добраться только весной.