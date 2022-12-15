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1 час назад

Судно потерпело бедствие на Сахалине

Елена Прошина

На Сахалине в районе острова Парамушир терпит бедствие рыболовецкое судно, на борту которого находятся 12 человек. Об этом пишет ТАСС.

Судно потерпело бедствие на Сахалине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судно терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации», — сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Выясняются причины случившегося. Отмечается, что судно принадлежит сахалинскому рыбному комбинату.

Стало известно о четырех унесенных в море баржах с людьми на Сахалине

Напомним, в казахстанском Атырау три недели сидит на мели судно с семью тоннами рыбы. Рыбаки сели на мель всего за 6 км от цели своего назначения. Ждали притока воды, но в регион пришли морозы. Вероятно, до берега судно сможет добраться только весной.

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