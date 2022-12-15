Есть пострадавшие: На заводе в Ангарске прогремел взрыв

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске четыре человека получили ранения. Жертв нет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

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По его данным, на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске вспыхнул серьезный пожар, площадь возгорания — примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения были задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.

При этом губернатор уточнил, что инцидент никак не повлиял на работу местной инфраструктуры, а население Ангарска вне опасности.

В результате происшествия одного из пострадавших пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. Еще трое раненых получили амбулаторную помощь. Жертв нет.