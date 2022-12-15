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25 минут назад

Есть пострадавшие: На заводе в Ангарске прогремел взрыв

Елена Прошина

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске четыре человека получили ранения. Жертв нет. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Есть пострадавшие: На заводе в Ангарске прогремел взрыв
Фото: ТАССТАСС

По его данным, на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске вспыхнул серьезный пожар, площадь возгорания — примерно 2500 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Для тушения были задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.

При этом губернатор уточнил, что инцидент никак не повлиял на работу местной инфраструктуры, а население Ангарска вне опасности.

В результате происшествия одного из пострадавших пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. Еще трое раненых получили амбулаторную помощь. Жертв нет.

По предварительной версии, инцидент мог быть вызван сейсмической активностью, которую засекло оборудование Байкальской геофизической службы РАН. Многие жители приняли ее за землетрясение, по времени активность совпадает со взрывом.

Происшествия,Игорь Кобзев,РАН,
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