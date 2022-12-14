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57 минут назад

На Канарах задержали подозреваемого по «делу Магнитского»

Мария Иванова

На Канарских островах задержали человека, подозреваемого в отмывании денег по схеме, о которой рассказывал аудитор Сергей Магнитский. Об этом сообщает Европол (полицейская служба ЕС).

На Канарах задержали подозреваемого по «делу Магнитского»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Европоле считают, что этот человек связан с «преступной группировкой, отмывающей деньги и связанной с делом Магнитского». Все они - граждане России, «практически не связанные с Испанией».

По версии европейской полиции, сеть по отмыванию денег провела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости.

Деньги либо отправлялись на банковские счета этих граждан РФ, «предположительно проживающих в Испании», для покупки недвижимости, либо в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, заявили в Европоле.

Человек, который, как считают в Европоле, стоит в центре этой схемы, был арестован. В Испании было изъято 75 объектов недвижимости на общую сумму в 25 миллионов евро.

Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО в 2009 году. Российские власти обвиняли его в причастности к налоговым махинациям, а сам юрист утверждал, что раскрыл крупную схему хищений бюджетных средств.

Происшествия,Сергей Магнитский,ЕС,
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