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33 минуты назад

Опубликовано видео после удара по бывшей администрации Херсона

Lenta.ruиещё 1

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, сделанное через несколько секунд после удара по зданию в Херсоне, в котором располагалась бывшая администрация. Соответствующий пост он разместил в среду, 14 декабря, в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как над крышей поднимается густой столб дыма, а на землю падают элементы поврежденной четырехэтажной постройки. Других подробностей случившегося военкор не привел.

19 ноября Котенок сообщил о мощном пожаре в Херсоне. По его информации, возгорание тогда началось в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана. Также имелись данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.

В начале ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

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