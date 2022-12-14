Опубликовано видео после удара по бывшей администрации Херсона

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, сделанное через несколько секунд после удара по зданию в Херсоне, в котором располагалась бывшая администрация. Соответствующий пост он разместил в среду, 14 декабря, в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как над крышей поднимается густой столб дыма, а на землю падают элементы поврежденной четырехэтажной постройки. Других подробностей случившегося военкор не привел.

19 ноября Котенок сообщил о мощном пожаре в Херсоне. По его информации, возгорание тогда началось в районе судостроительного завода на Карантинном острове в начале Днепровского лимана. Также имелись данные о взрыве на складе горюче-смазочных материалов.