В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
25 минут назад

Пилот российского самолета потерял сознание в воздухе сразу после вылета

Lenta.ruиещё 1

Российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. Об этом пишет TourDom со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Пилот российского самолета потерял сознание в воздухе сразу после вылета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пилоту стало плохо в воздухе сразу после набора лайнером высоты — несколько минут член экипажа был без сознания. По данным Flightradar24, борт развернулся над Каспийским морем и сделал несколько кругов над берегом, после чего вернулся в аэропорт Махачкалы.

Пилота с высокой температурой увезли в инфекционную больницу, где мужчину поместили на карантин. Спустя пять часов после возвращения в Махачкалу, самолет с пассажирами снова вылетел в Санкт-Петербург — для этого рейса авиакомпания специально отправила резервного пилота из Москвы, так как в столице Дагестана не хватало сотрудников.

Ранее в ноябре на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета авиакомпании Gulf Air умерла бортпроводница. Сообщалось, что у стюардессы случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители