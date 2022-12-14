На экс-генерала Росгвардии возбудили дело

В отношении бывшего генерала, замдиректора Росгвардии Сергея Милейко возбудили уголовное дело о мошенничестве при закупках вещевого имущества. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, уголовное дело в отношении Милейко стало не первым.
"Он (Милейко. - "Газета.Ru") обвиняется в мошенничестве при закупках вещевого имущества (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идет о масштабной афере, организованной Милейко и другими тогдашними руководителями Росгвардии", - пишет депутат.
Хинштейн уточнил, что в 2017 году Милейкин и подельники передали все контракты на поставку вещевого имущества фирме "СпецШвейСнаб". При этом компания не была способна выполнить и 1% от нужного объема. При этом цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству. По такой схеме за 2,5 года им удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей. Следствие считает, что не менее 10% от этой суммы было украдено. Месяц назад в отношении Милейко было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось о задержании 11 подозреваемых по делу о хищении 10 млрд рублей у "Россетей".