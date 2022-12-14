На экс-генерала Росгвардии возбудили дело

Хинштейн уточнил, что в 2017 году Милейкин и подельники передали все контракты на поставку вещевого имущества фирме "СпецШвейСнаб". При этом компания не была способна выполнить и 1% от нужного объема. При этом цены на продукцию завышались, а сама она не соответствовала требуемому качеству. По такой схеме за 2,5 года им удалось заключить 134 контракта на более чем 3,6 млрд рублей. Следствие считает, что не менее 10% от этой суммы было украдено. Месяц назад в отношении Милейко было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к 6 годам лишения свободы.