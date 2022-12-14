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22 минуты назад

17-летний российский курсант университета МВД заболел гриппом и умер

Lenta.ru

В Ставрополе скончался 17-летний курсант университета МВД, болевший гриппом. О смерти россиянина сообщил Telegram-канал Shot.

17-летний курсант университета МВД заболел гриппом и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, молодого человека, первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России, доставили в больницу 10 декабря. Медики сначала поставили ему диагноз ОРВИ средней тяжести. Позже его состояние ухудшилось. Врачи пытались реанимировать курсанта, но у него остановилось сердце.

В больнице подтвердили, что юноша умер от осложнений, вызванных гриппом. Однако точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов призвал не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий. Специалист подчеркнул, что первые три дня болезни нужно провести в постели.

Происшествия,Владимир Чуланов,МВД России,
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