17-летний курсант университета МВД заболел гриппом и умер

По данным издания, молодого человека, первокурсника филиала Краснодарского университета МВД России, доставили в больницу 10 декабря. Медики сначала поставили ему диагноз ОРВИ средней тяжести. Позже его состояние ухудшилось. Врачи пытались реанимировать курсанта, но у него остановилось сердце.