В МВД сообщили о задержании причастных к гибели полицейских на Херсонщине

Причастные к гибели трех красноярских полицейских, погибших при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны. Об этом в среду говорится в сообщении "МВД Медиа" со ссылкой на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.
Как следует из сообщения, Речицкий "заявил о задержании лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области 9 октября текущего года". Тогда погибли трое полицейских.
По его словам, сотрудники полиции региона, находящиеся в служебной командировке, установили двух человек, занимавшихся корректировкой обстрелов. Был задержан гражданин Украины 17-летний Роман Литвинов, который признался, что передавал ВСУ за деньги данные о расположении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области. Второй корректировщик 18-летний Ларион Лаврив был задержан на территории Краснодарского края.