В МВД сообщили о задержании причастных к гибели полицейских на Херсонщине

Причастные к гибели трех красноярских полицейских, погибших при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны. Об этом в среду говорится в сообщении "МВД Медиа" со ссылкой на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

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Как следует из сообщения, Речицкий "заявил о задержании лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области 9 октября текущего года". Тогда погибли трое полицейских.