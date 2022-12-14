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17 минут назад

В МВД сообщили о задержании причастных к гибели красноярских полицейских на Херсонщине

ТАССиещё 4

Причастные к гибели трех красноярских полицейских, погибших при ракетном обстреле в Херсонской области, задержаны. Об этом в среду говорится в сообщении "МВД Медиа" со ссылкой на руководителя управления МВД по Красноярскому краю Александра Речицкого.

В МВД сообщили о задержании причастных к гибели полицейских на Херсонщине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из сообщения, Речицкий "заявил о задержании лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области 9 октября текущего года". Тогда погибли трое полицейских.

По его словам, сотрудники полиции региона, находящиеся в служебной командировке, установили двух человек, занимавшихся корректировкой обстрелов. Был задержан гражданин Украины 17-летний Роман Литвинов, который признался, что передавал ВСУ за деньги данные о расположении российских военных и полицейских в Голопристанском районе Херсонской области. Второй корректировщик 18-летний Ларион Лаврив был задержан на территории Краснодарского края.

Происшествия,Роман Литвинов,
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