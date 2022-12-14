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44 минуты назад

Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Лера Букина

Ответственного за пожарную безопасность в OBI Александра Макарова задержали. Он является третьим подозреваемым по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно его данным, во вторник вечером был проведен допрос.

«Вечером 13-го числа у него прошла трехчасовая очная ставка с директором конторы «Дельта строй»», - уточняется в публикации.

Канал также напоминает о том, что несколько дней назад под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечавшего за проведение сварочных работ в магазине.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» рано утром 9 декабря. Он охватил 17 тысяч квадратных метров. Возгорание привело к тому, что гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Позднее стало известно о гибели охранника магазина.

Допрос задержанных по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» попал на видео

Во вторник утром в Санкт-Петербурге загорелось здание на площади 200 квадратных метров на территории завода «Звезда». При этом РИА Новости уточнило, что огонь не перекинулся на сам завод.

Происшествия,Видео,Александр Макаров,Завод "Звезда",
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