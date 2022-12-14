Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Ответственного за пожарную безопасность в OBI Александра Макарова задержали. Он является третьим подозреваемым по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки», сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно его данным, во вторник вечером был проведен допрос.

«Вечером 13-го числа у него прошла трехчасовая очная ставка с директором конторы «Дельта строй»», - уточняется в публикации.

Канал также напоминает о том, что несколько дней назад под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечавшего за проведение сварочных работ в магазине.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» рано утром 9 декабря. Он охватил 17 тысяч квадратных метров. Возгорание привело к тому, что гипермаркет OBI почти полностью сгорел. Позднее стало известно о гибели охранника магазина.