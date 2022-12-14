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41 минуту назад

МЧС просит возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров в России

ТАСС

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился к министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову с просьбой рассмотреть предложение по возобновлению регулярных проверок бизнеса на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Выборного.

МЧС просит возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров в России
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий сообщил изданию, что в России в последнее время горят огромные бизнес-объекты, в которых, как выясняется, не было проверок МЧС. "Ни плановых, на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина [возгорания кроется] в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность", - приводят "Известия" слова Выборного.

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В марте 2022 года правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок бизнеса. Согласно документу, такие проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Выборный отметил, что мораторий призван избавить бизнес от лишней нагрузки, что позволило бы компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться от санкционных потрясений. Однако, как отметил он, несоблюдение правил противопожарной безопасности создает угрозу для жизни и здоровья большого количества людей.

"На одной чаше весов - жизнь граждан, а на другой - комфортные условия для восстановления бизнеса. При всем уважении к предпринимателям здесь все же речь должна идти о персональной ответственности как руководителей бизнеса, так и отвечающих за пожарную безопасность. Поэтому мы должны придерживаться принципа "Доверяй, но проверяй", - заявил парламентарий.

В начале декабря в магазине OBI в ТЦ "Мега Химки" произошел пожар. Гипермаркет почти полностью разрушен, на остальную часть торгового центра огонь не распространился. Как сообщал начальник ГУ МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин, проверки ТЦ в последнее время не проводились из-за моратория.

Происшествия,Безопасность,Пожар в Химках,Александр Куренков,Сергей Полетыкин,Анатолий Выборный,МЧС России,Госдума,Правительство РФ,
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