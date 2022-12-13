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21 минуту назад

В Нью-Йорке загорелся склад с уликами

Елена Прошина

В Нью-Йорке загорелся склад с уликами, которые сотрудники правоохранительных органов собирали в течение 20-30 лет. Об этом сообщили представители городского пожарного и полицейского управлений, передает «РИА Новости».

В Нью-Йорке загорелся склад с уликами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звонок о пожаре на складе на набережной в Бруклине пожарные получили в 18:37 по московскому времени. На место направили три катера, беспилотники и около 150 сотрудников экстренных служб. В пожаре пострадали трое пожарных, три врача скорой помощи и двое гражданских лиц. У них у всех диагностировали легкие повреждения.

Предполагается, что возгорание сохранится в течение нескольких дней. Главная сложность в тушении пожара заключается в рисках обвала здания и нахождении там больших объемов горючих веществ. Данные аспекты не позволяют пожарным добраться до глубинных участков возгорания.

Известно, что склад находится в собственности полицейского управления, которое хранит там образцы ДНК, собранные с мест преступлений, электровелосипеды и автомобили, в том числе несколько исторических. Некоторым уликам там уже по 20-30 лет.

В настоящее время причины пожара устанавливаются.

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