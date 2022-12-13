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36 минут назад

Подросток упал под поезд на станции метро "Курская" в Москве

ТАССиещё 6

Подросток погиб, упав под поезд на станции "Курская" Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

Подросток упал под поезд на станции метро в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 19:14 под прибывающий поезд на станции метро "Курская" упал пассажир, предварительно, подросток. В результате полученных травм он погиб", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во вторник сообщалось, что на Кольцевой линии столичной подземки было остановлено движение поездов в направлении против часовой стрелки из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали в соответствии с графиком. Позже в Telegram-канале столичной подземки сообщили, что движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

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