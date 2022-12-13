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39 минут назад

Суд взыскал полмиллиона рублей с Дрожжиной в пользу дочери Баталова

Илья Родин

Дорогомиловский суд Москвы во вторник, 13 декабря, взыскал 486 тысяч рублей с артистки Наталии Дрожжиной в пользу младшей дочери легендарного актера Алексея Баталова Марии. Об этом рассказал представитель семьи актера Сергей Лукин, пишет РЕН ТВ.

Суд взыскал полмиллиона рублей с Дрожжиной в пользу дочери Баталова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист пояснил, что денежные средства в размере 0,48 млн рублей с Дрожжиной взыскали потому, что она незаконно сдавала в аренду квартиру, которая принадлежит Марии Баталовой.

Он уточнил, что деньги были взысканы с ответчика за период с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

По данным канала, после решения суда о возвращении имущества законным наследникам, жене и дочери Баталова, Дрожжина продолжала сдавать квартиру в аренду в 1 Самотечном переулке и получала за нее плату.

Напомним, в 2019 году суд рассматривал дело о наследстве актера Алексея Баталова. В рамках расследования были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, которым вдова актера подписала «под влиянием обмана» договоры пожизненного содержания.

В настоящее время Дрожжину и Цивину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Свою вину они не признали.

Происшествия,Михаил Цивин,Мария Баталова,Алексей Баталов,Сергей Лукин,
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