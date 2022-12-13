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11 минут назад

В Подмосковье найдена мертвой семья с 4-летним ребенком

ТАСС

Семья с 4-летним ребенком найдена мертвой в частном доме в Раменском районе Подмосковья, еще один мужчина госпитализирован. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале.

В Подмосковье найдена мертвой семья с 4-летним ребенком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня в частном доме в деревне Прудки обнаружены тела двух взрослых и 4-летнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщает надзорное ведомство.

На место происшествия выехал Раменский городской прокурор Дмитрий Кавышкин.

Также для осмотра и проведения первоначальных следственных действий выехали следователи и криминалисты. После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, вероятной причиной смерти могло стать отравление газом. Эта версия будет проверяться.

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