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34 минуты назад

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне

Мослентаиещё 1

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены во вторник, 19 декабря, в одном из домов деревни Прудки Раменского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

«Ещё один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе подмосковного надзорного органа.

На место происшествия выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», — сообщает ведомство.

В воскресенье, 11 декабря, тела трех человек обнаружили в квартире в подмосковном Подольске. Предполагается, что семья отравилась угарным газом.

Происшествия,Следственный комитет,
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