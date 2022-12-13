Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены в подмосковной деревне

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру» Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка найдены во вторник, 19 декабря, в одном из домов деревни Прудки Раменского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

«Ещё один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в пресс-релизе подмосковного надзорного органа.

На место происшествия выехали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«После проведения осмотра, в том числе с участием специалистов газовой службы, будет назначен ряд экспертиз», — сообщает ведомство.