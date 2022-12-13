Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве

После пожара на складе цветов в Москве из помещения пропал сейф с 11 млн рублей. С соответствующим заявлением в полицию обратилась владелица склада, гендиректор фирмы «Ново Флоре» Анна Мечелюк. Об этом пишут «Известия».
По словам женщины, перед пожаром в кабинете экономиста на 2 этаже находился сейф. Однако после ЧП он исчез. Она уточнила, что в сейфе находились 11 млн рублей, около $70 тыс. и 80 тыс. евро. Также там лежали документы, однако женщина не помнит, какие именно.
В настоящее время по данному факту проводится проверка среди сотрудников ПЧ ГУ МЧС России по Москве, которые участвовали в тушении пожара, а также среди сотрудников РЖД и обладавших доступом к указанному помещению сотрудников охраны.
Напомним, пожар на складе цветов на Комсомольской площади возник 20 ноября. Огонь тушили в течение 9 часов. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия на площади 700 кв. м. Погибло 7 человек.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Одной из основных причин называется неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.