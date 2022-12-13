Допрос задержанных по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» попал на видео

Допрос задержанных сварщика и прораба по делу о пожаре в гипермаркете OBI в подмосковных Химках попал на видео. Запись во вторник, 13 декабря, опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

На кадрах видны последствия пожара, а затем беседа фигурантов со следователями.

36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой гибель человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, в результате проведения сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, около 06:00 мск в гипермаркете OBI от искр произошло возгорание палет с товаром. Затем огонь перекинулся на все здание, конструкция не выдержала и упала на охранника, он погиб. Остальные люди успели эвакуироваться на улицу.