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50 минут назад

Допрос задержанных по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» попал на видео

Lenta.ru

Допрос задержанных сварщика и прораба по делу о пожаре в гипермаркете OBI в подмосковных Химках попал на видео. Запись во вторник, 13 декабря, опубликовал РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет (СК) России.

На кадрах видны последствия пожара, а затем беседа фигурантов со следователями.

Задержан сварщик в связи с пожаром в OBI в Химках

36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим за собой гибель человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

По версии следствия, в результате проведения сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности, около 06:00 мск в гипермаркете OBI от искр произошло возгорание палет с товаром. Затем огонь перекинулся на все здание, конструкция не выдержала и упала на охранника, он погиб. Остальные люди успели эвакуироваться на улицу.

9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. МЧС назвало нарушение при сварочных работах основной причиной пожара.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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