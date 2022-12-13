В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»

В Петербурге в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» произошел пожар. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, пожар произошел в Невском районе, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании завода размером 50 на 100 м горит произошел пожар на площади 200 кв. м.
К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее крупный пожар произошел на заводе по производству синтетического каучука в Нижнекамске. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. Возгорание началось в цехе выделения каучука. Пожару был присвоен третий ранг сложности.