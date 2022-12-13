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8 минут назад

В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»

Елена Прошина

В Петербурге в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» произошел пожар. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС.

В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, пожар произошел в Невском районе, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании завода размером 50 на 100 м горит произошел пожар на площади 200 кв. м.

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К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел на заводе по производству синтетического каучука в Нижнекамске. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м. Возгорание началось в цехе выделения каучука. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Происшествия,МЧС России,Завод "Звезда",
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