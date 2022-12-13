В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»

В Петербурге в здании на территории машиностроительного завода «Звезда» произошел пожар. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, пожар произошел в Невском районе, ул. Бабушкина, д. 123. В двухэтажном здании завода размером 50 на 100 м горит произошел пожар на площади 200 кв. м.

К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.