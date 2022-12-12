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14 минут назад

Задержан сварщик в связи с пожаром в OBI в Химках

Илья Родин

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 36-летнего сварщика Дениса Сагитова, действия которого предположительно привели к пожару в гипермаркете OBI в Химках. Об этом сообщает ТАСС.

Задержан сварщик в связи с пожаром в OBI в Химках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила, что его подозревают в нарушении техники безопасности, из-за которого возник пожар в гипермаркете OBI в Химках. Юрист отметила, что эту ночь Сагитов проведет в подмосковном ИВС.

По данным газеты, вместе с ним был задержан прораб Ильнур Шайхутдинов, отвечавший за проведение работ. В ближайшие дни суд изберет обоим задержанным меру пресечения.

До пожара в ТЦ «Мега Химки» в OBI отключили датчики дыма

По данным следствия, 9 декабря 2022 года в помещении OBI осуществлялись сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности. В районе 6 часов утра от искр произошло возгорание паллетов с товаром с последующим развитием пожара на большую площадь гипермаркета.

Уточняется, что во время пожара погиб охранник - он получил смертельные травмы в результате обрушения конструкций здания.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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