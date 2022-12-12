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26 минут назад

В Петербурге за драку в стриптиз-клубе арестован кикбоксер

Елена Прошина

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу кикбоксёра Игоря Мамонтова. Спортсмен избил девушку-бармена в стриптиз-клубе на Невском проспекте, а также угрожал сотрудникам клуба пистолетом. Об этом сообщают «Невские Новости».

В Петербурге за драку в стриптиз-клубе арестован кикбоксер
Фото: ТАССТАСС

Спортсмена задержали 11 декабря. Согласно выводам следственной группы, в клубе «Дон Жуан» Мамонтов избил сотрудницу бара, предварительно несколько раз выстрелив в её сторону. Девушку госпитализировали с ранами на лице. Кроме того, Мамонтов угрожал оружием и остальным сотрудникам бара.

Ранее в барную драку попал российский певец Григорий Лепс.

Происшествия,Игорь Мамонтов,Григорий Лепс,
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