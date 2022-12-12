В Петербурге за драку в стриптиз-клубе арестован кикбоксер

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу кикбоксёра Игоря Мамонтова . Спортсмен избил девушку-бармена в стриптиз-клубе на Невском проспекте, а также угрожал сотрудникам клуба пистолетом. Об этом сообщают «Невские Новости» .

Спортсмена задержали 11 декабря. Согласно выводам следственной группы, в клубе «Дон Жуан» Мамонтов избил сотрудницу бара, предварительно несколько раз выстрелив в её сторону. Девушку госпитализировали с ранами на лице. Кроме того, Мамонтов угрожал оружием и остальным сотрудникам бара.