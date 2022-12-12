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12 минут назад

Акула напала на мужа с женой и утащила женщину под воду

Lenta.ru

На гавайском острове Мауи в США акула напала на мужа и жену и утянула женщину под воду. Об этом сообщает People.

Акула напала на мужа с женой и утащила женщину под воду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отдыхающие плавали под водой с маской и дыхательной трубкой, когда их внезапно атаковала акула. Муж и жена отбились от хищной рыбы и поплыли к берегу. Мужчина выбрался на сушу, но его жены нигде не было. Попытки найти ее не увенчались успехом, и он обратился к спасателям.

Предполагается, что акула утащила женщину под воду, когда она пыталась доплыть до берега. Позже недалеко от места, где плавали муж и жена, была найдена часть купального костюма и комплект для подводного плавания. Пожарная служба и сотрудники службы безопасности океана Мауи начали поиски женщины в воде и с воздуха.

Согласно местной политике в отношении происшествий, связанных с акулами, спасатели не могут предоставить никакой личной информации о пострадавших. Известно лишь, что пропавшей женщине было 60 лет, она приехала из штата Вашингтон.

Ранее сообщалось, что десятилетняя Жасмин Карни из США отбилась от акулы во время купания. Она плавала в океане, когда в ее ногу вцепилась акула.

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