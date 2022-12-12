В Херсонской области подорвали первого вице-губернатора региона

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева.

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По его словам, чиновник находится в одной из местных больниц. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

«Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел», — уточнил Ильмиев.

Ранее в декабре стало известно, что в Мелитополе около подъезда заместителя главы города Николая Волыка сработало самодельное взрывное устройство. Его заложили на электроопоре уличного освещения, которая располагалась в восьми метрах от подъезда. По версии следователей, устройство привели в действие дистанционно. Мощность взрыва составила около 2500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате подрыва политик не пострадал.