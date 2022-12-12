Пьяный россиянин ударил полицейского по лицу и получил штраф

В Республике Адыгея суд приговорил к штрафу 40-летнего местного жителя за нападение на сотрудника МВД. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года в поселке Яблоновский пьяного фигуранта доставили в отдел полиции за нарушение общественного порядка. Там он высказал недовольство и ударил правоохранителя кулаком по лицу.