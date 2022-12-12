Тело мужчины нашли возле онкологической больницы в центре российского города

Тело мужчины нашли на автобусной остановке возле онкологической больницы в Ленинском районе в центре Ярославля. Об этом сообщается на сайте портала 76.ru.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мертвого мужчину заметили прохожие. Они сообщили о случившемся сотрудникам полиции в российском городе.

Прибывшие к месту медики предположили, что смерть россиянина ненасильственная. Труп уже направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ярославские следователи также подтвердили случившееся. Они организовали доследственную проверку.

«Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — разъяснили в ведомстве.