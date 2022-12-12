В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
32 минуты назад

Стало известно о гибели украинского летчика в Бахмуте

Lenta.ru

В городе Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) погиб украинский летчик Максим Федоров. Об этом сообщается на сайте Миргородского городского совета.

Стало известно о гибели украинского летчика в Бахмуте
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«В Миргородской военной районной администрации сообщили, что 11 декабря 2022 года в городе Бахмут Донецкой области погиб Федоров Максим Сергеевич, 1979 года рождения, часть своей жизни проживавший в городе Миргород», — сказано в сообщении.

Начальник Миргородской районной военной администрации (РВА) Виталий Дьяковнич на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разместил фотографию погибшего.

Командир «Ахмата» рассказал об уничтожении 50 танков ВСУ

Скрин поста публикует Telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы со ссылкой на украинские СМИ отметили, что Федоров был военным летчиком 2-го класса. Также утверждается, что он управлял вертолетом Ми-8.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29. Также 12 декабря ведомство отчиталось об уничтожении двух вертолетов Ми-8 над городами Константиновка и Курахово в ДНР.

Происшествия,СВО,Максим Федоров,Минобороны России,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители