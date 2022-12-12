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50 минут назад

Открытое горение ТЦ в Балашихе ликвидировано

Деловая газета "Взгляд"

В торговом центре подмосковного города Балашиха ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Открытое горение ТЦ в Балашихе ликвидировано
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открытое горение ликвидировано к 12.15, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Между тем начальник регионального ГУ МЧС Сергей Полетыкин уточнил, что в ходе ЧП пострадал один человек из числа обслуживающего персонала ТЦ – охранник. Сейчас он находится в центральной районной больнице, он отравился угарным газом, угрозы жизни и здоровью нет.

Между тем прокурор Балашихи Никита Брыкин подтвердил, что причиной ЧП, по предварительной версии, стало короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что короткое замыкание, из-за которого произошел пожар в ТЦ, вызвано проливным дождем.

Происшествия,Сергей Полетыкин,
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