Открытое горение ТЦ в Балашихе ликвидировано

В торговом центре подмосковного города Балашиха ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.
Открытое горение ликвидировано к 12.15, цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Между тем начальник регионального ГУ МЧС Сергей Полетыкин уточнил, что в ходе ЧП пострадал один человек из числа обслуживающего персонала ТЦ – охранник. Сейчас он находится в центральной районной больнице, он отравился угарным газом, угрозы жизни и здоровью нет.
Между тем прокурор Балашихи Никита Брыкин подтвердил, что причиной ЧП, по предварительной версии, стало короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что короткое замыкание, из-за которого произошел пожар в ТЦ, вызвано проливным дождем.