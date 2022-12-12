Открытое горение ТЦ в Балашихе ликвидировано

Между тем начальник регионального ГУ МЧС Сергей Полетыкин уточнил, что в ходе ЧП пострадал один человек из числа обслуживающего персонала ТЦ – охранник. Сейчас он находится в центральной районной больнице, он отравился угарным газом, угрозы жизни и здоровью нет.