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39 минут назад

Убивший пасынка 48-летний россиянин избежал колонии

Lenta.ru

В Астрахани 48-летнему местному жителю назначили год и два месяца ограничения свободы по делу об убийстве 32-летнего пасынка, совершенному при превышении пределов необходимой обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Убивший пасынка 48-летний россиянин избежал колонии
Фото: ТАССТАСС

Россиянину удалось избежать колонии. Он должен будет отмечаться в полиции, ночевать дома и не выезжать за пределы населенного пункта без уведомления надзирающего.

По данным следствия, вечером 9 июня в квартире дома на Челябинской улице между обвиняемым и сыном его супруги произошел конфликт. Во время ссоры нетрезвый пасынок, угрожая отчиму расправой, набросился на него с ножом.

Тогда мужчина повалил напавшего на диван и начал давить предплечьем ему на шею. В результате тот скончался от недостатка кислорода. После этого отчим позвонил в скорую и сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

1 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 39-летнего россиянина осудили на шесть лет за попытку зарезать решившего отдохнуть отчима.

Происшествия,Андрей Хегай,Следственный комитет,
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