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47 минут назад

Представитель избитого Барецкого выдвинул версию нападения на артиста

Lenta.ru

Нападение на шоумена Стаса Барецкого могло быть спланированным, заявил представитель артиста Вадим Горжанкин. Эту версию он выдвинул в беседе с изданием «Подъем».

Представитель Барецкого выдвинул версию нападения на артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Горжанкин подтвердил, что Барецкий был избит ранним утром 11 декабря у одного из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга.

Нападавшие, которых, предположительно, было двое, украли у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей, шоумену потребовалась госпитализация — он находится в больнице с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Ранее врачи оценили состояние Стаса Барецкого как удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия,Вадим Горжанкин,
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