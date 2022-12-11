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43 минуты назад

В аэропорту Шереметьево произошел потоп

Илья Родин

В столичном аэропорту Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. Она активировала датчик воды, который предназначен для тушения пожаров, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники экстренных служб проверяют терминал аэропорта на возгорание после срабатывания сигнализации.

В интернете появились ролики с места происшествия. На кадрах отчетливо заметны потоки воды, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, из-за потопа в терминале B частично обвалился потолок. Люди прятались от импровизированного ливня в тоннеле, ведущем к паркингу.

Происшествия,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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