В столичном аэропорту Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. Она активировала датчик воды, который предназначен для тушения пожаров, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудники экстренных служб проверяют терминал аэропорта на возгорание после срабатывания сигнализации.

В интернете появились ролики с места происшествия. На кадрах отчетливо заметны потоки воды, сообщает Telegram-канал Mash.