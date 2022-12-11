В столичном аэропорту Шереметьево в терминале B сработала пожарная сигнализация. Она активировала датчик воды, который предназначен для тушения пожаров, пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, сотрудники экстренных служб проверяют терминал аэропорта на возгорание после срабатывания сигнализации.
В интернете появились ролики с места происшествия. На кадрах отчетливо заметны потоки воды, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, из-за потопа в терминале B частично обвалился потолок. Люди прятались от импровизированного ливня в тоннеле, ведущем к паркингу.