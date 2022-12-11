Семья погибла в собственной квартире в Подмосковье

В Подольске в квартире жилого дома нашли тела трех человек. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области.

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В ведомстве пояснили, что в воскресенье, 11 декабря, в полицию поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире трех человек. На телах супругов и их 18-летнего сына не было признаков насильственной смерти.

Отмечается, что в ходе осмотра квартиры была найдена газовая колонка. Она находилась в полуразобранном состоянии.

Ведомство взяло под контроль ход расследования. На месте работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.