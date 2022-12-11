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5 минут назад

Семья погибла в собственной квартире в Подмосковье

Илья Родин

В Подольске в квартире жилого дома нашли тела трех человек. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области.

Семья погибла в собственной квартире в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве пояснили, что в воскресенье, 11 декабря, в полицию поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире трех человек. На телах супругов и их 18-летнего сына не было признаков насильственной смерти.

Отмечается, что в ходе осмотра квартиры была найдена газовая колонка. Она находилась в полуразобранном состоянии.

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Ведомство взяло под контроль ход расследования. На месте работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.

Тела родителей обнаружила их старшая дочь. Она два дня не могла дозвониться до них и брата и решила поехать к ним сама. После обнаружения родственников она вызвала оперативников, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия,Следственный комитет,
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