Семья погибла в собственной квартире в Подмосковье

В Подольске в квартире жилого дома нашли тела трех человек. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области.
В ведомстве пояснили, что в воскресенье, 11 декабря, в полицию поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире трех человек. На телах супругов и их 18-летнего сына не было признаков насильственной смерти.
Отмечается, что в ходе осмотра квартиры была найдена газовая колонка. Она находилась в полуразобранном состоянии.
Ведомство взяло под контроль ход расследования. На месте работают сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.
Тела родителей обнаружила их старшая дочь. Она два дня не могла дозвониться до них и брата и решила поехать к ним сама. После обнаружения родственников она вызвала оперативников, сообщает Telegram-канал Mash.