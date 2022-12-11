В Якутии на руднике произошел пожар

В Якутии на руднике "Интернациональный" произошел пожар, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

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"На руднике "Интернациональный" произошел пожар на глубине 830 м на площади 8 кв. м. Он был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате ЧП нет. Превышений значений угарного и других газов в шахте нет. Проводится проветривание.