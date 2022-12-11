В Якутии на руднике произошел пожар

В Якутии на руднике "Интернациональный" произошел пожар, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.
"На руднике "Интернациональный" произошел пожар на глубине 830 м на площади 8 кв. м. Он был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших в результате ЧП нет. Превышений значений угарного и других газов в шахте нет. Проводится проветривание.
Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от Мирного. Она отличается высоким содержанием алмазов в руде. Рудник входит в Мирнинский ГОК компании "Алроса".