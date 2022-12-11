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35 минут назад

Mash: кикбоксер Мамонтов жестоко избил сотрудницу петербургского бара

Илья Родин

В Санкт-Петербурге кикбоксер Игорь Мамонтов дважды выстрелил в девушку-бармена. Затем жестоко избил ее. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Кикбоксер жестоко избил сотрудницу петербургского бара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Мамонтов отдыхал в одном из петербургских баров. В семь утра у него возник конфликт с сотрудницей заведения.

Мужчина дважды выстрелил в девушку из травмата, но пистолет дал осечку. Барменша попыталась спрятаться в помещении для персонала. Спортсмен догнал ее, повалил на пол и жестоко избил.

При этом он кричал, что якобы является «бойцом, чемпионом мира и человеком с большой буквы».

Пострадавшую от действий «чемпиона» сотрудницу бара госпитализировали с ранами на лице.

Уточняется, что в 2017-м году Мамонтов избил отдыхающих в подмосковном пансионате. При задержании кикбоксер пытался напасть на полицейских, а затем разгромил участок.

Происшествия,Игорь Мамонтов,
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