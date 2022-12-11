Кикбоксер жестоко избил сотрудницу петербургского бара

В Санкт-Петербурге кикбоксер Игорь Мамонтов дважды выстрелил в девушку-бармена. Затем жестоко избил ее. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, Мамонтов отдыхал в одном из петербургских баров. В семь утра у него возник конфликт с сотрудницей заведения.
Мужчина дважды выстрелил в девушку из травмата, но пистолет дал осечку. Барменша попыталась спрятаться в помещении для персонала. Спортсмен догнал ее, повалил на пол и жестоко избил.
При этом он кричал, что якобы является «бойцом, чемпионом мира и человеком с большой буквы».
Пострадавшую от действий «чемпиона» сотрудницу бара госпитализировали с ранами на лице.
Уточняется, что в 2017-м году Мамонтов избил отдыхающих в подмосковном пансионате. При задержании кикбоксер пытался напасть на полицейских, а затем разгромил участок.