Кикбоксер Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара

Кикбоксер Игорь Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара, предварительно выстрелив в ее сторону несколько раз, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, пострадавшую госпитализировали с ранами на лице.

Как пишет Mash, 30-летний спортсмен отдыхал в заведении на Невском проспекте. Ближе к семи утра ему что-то не понравилось в поведении сотрудницы бара и он два раза выстрелил в ее сторону из травматического оружия, однако пистолет дал осечку. По данным канала, после этого Мамонтов напал на девушку, повалив ее в помещении для сотрудников, где она пыталась спрятаться, и жестоко избил. Как утверждают очевидцы, спортсмен кричал, что он «боец, человек с большой буквы и чемпион мира».

Подобный случай с участием кикбоксера уже происходил в 2017 году. Тогда вместе с другом Мамонтов избил отдыхающих в подмосковном пансионате. Во время задержания спортсмен напал на сотрудников полиции, а после разгромил отделение МВД. В итоге утихомирить хулигана смогли лишь прибывшие сотрудники ОМОНа.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте народный артист России решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.