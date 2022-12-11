Колесо обозрения с пассажирами остановилось в российском городе

В Ярославле остановилось колесо обозрения. Внутри поднявшихся на самый верх кабинок остались пассажиры. По предварительным данным, к остановке привело короткое замыкание, пишет портал «360».

Отмечается, что на колесе обозрения заняты две кабинки. В каждой из них находятся взрослый с ребенком.

ВКонтакте

В региональном главке МЧС рассказали журналистам, что причиной остановки аттракциона стало замыкание в щитке управления.