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9 минут назад

В Ярославле остановилось колесо обозрения с пассажирами

Илья Родин

В Ярославле остановилось колесо обозрения. Внутри поднявшихся на самый верх кабинок остались пассажиры. По предварительным данным, к остановке привело короткое замыкание, пишет портал «360».

Колесо обозрения с пассажирами остановилось в российском городе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что на колесе обозрения заняты две кабинки. В каждой из них находятся взрослый с ребенком.

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В региональном главке МЧС рассказали журналистам, что причиной остановки аттракциона стало замыкание в щитке управления.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Они приняли решение повернуть колесо в ручном режиме, чтобы спустить пассажиров на землю.

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