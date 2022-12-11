В России дали 4,5 года строгого режима за кражу сыра

«Суд установил, что в период с 4 по 29 декабря прошлого года мужчина пять раз смог тайно пронести мимо кассы дискаунтера «Наш» целую головку сыра, причинив ущерб на сумму около 45 тыс. рублей», - сообщает прокуратура.