В России дали 4,5 года строгого режима за кражу сыра

В Чите за кражу сыра подсудимый получил 4,5 года колонии строгого режима. О приговоре суда сообщает прокуратура Забайкальского края.
«Суд установил, что в период с 4 по 29 декабря прошлого года мужчина пять раз смог тайно пронести мимо кассы дискаунтера «Наш» целую головку сыра, причинив ущерб на сумму около 45 тыс. рублей», - сообщает прокуратура.
Сыр мужчина продавал за бесценок на городском рынке.
Отмечается, что мировой судья Железнодорожного района Читы учел мнение прокурора, «указавшего на наличие рецидива». Ранее похититель сыра был неоднократно судим за хищения.
В итоге судья приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее браконьера приговорили к ежемесячному просмотру мультфильма про олененка Бэмби.