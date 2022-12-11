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44 минуты назад

Барецкого избили и ограбили в Петербурге

Елена Прошина

Скандального шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили возле клуба в центре Санкт-Петербурга. Потерпевшему пришлось обратиться в больницу, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Барецкого избили и ограбили в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грабители напали на шоумена сегодня, около 6 утра. Это произошло возле клуба на Московском проспекте. У Барецкого забрали телефон и 120 тысяч рублей.

Мужчина обратился в больницу. Медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице. Шоумену отказали помощь и отпустили домой.

Ранее Барецкий подрался с блогером Ромой Желудем на съемках шоу «Поясни за».

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