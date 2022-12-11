Барецкого избили и ограбили в Петербурге

Скандального шоумена Стаса Барецкого избили и ограбили возле клуба в центре Санкт-Петербурга. Потерпевшему пришлось обратиться в больницу, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Грабители напали на шоумена сегодня, около 6 утра. Это произошло возле клуба на Московском проспекте. У Барецкого забрали телефон и 120 тысяч рублей.

Мужчина обратился в больницу. Медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице. Шоумену отказали помощь и отпустили домой.