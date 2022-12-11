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7 минут назад

Суд отклонил жалобу осужденного за кражу из «самолета Судного дня»

Елена Прошина

Апелляционная инстанция Таганрогского суда отклонила жалобу таксиста Жоры Хачунца, приговоренного к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2,7 млн рублей за кражу оборудования из самолета Ил-80. Об этом пишет ТАСС.

Суд отклонил жалобу осужденного за кражу из «самолета Судного дня»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что воздушный командный пункт Ил-80 был разработан в конце 1980-х годов. Борт предназначен для экстренной эвакуации высшего военного руководства страны и управления ВС в условиях полномасштабной ядерной войны.

Название «самолет Судного дня» он получил по аналогии с воздушными судами США, предназначенными для этой цели.

Суд пришел к выводу, что житель Таганрога виновен в краже оборудования из самолета Ил-80.

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Напомним, что о краже стало известно в декабре 2020 года. В полицию обратился представитель ТАНТК им. Г. М. Бериева с заявлением о том, что при осмотре самолета Ил-80 было обнаружено вскрытие грузового люка. Осмотр показал, что из отсеков судна пропали 39 радиостанций.

В рамках расследования дела был задержан таксист Жора Хачунц. На месте преступления были обнаружены следы его ДНК. Кроме того, против него дал показания засекреченный свидетель, сообщает «КоммерсантЪ».

Происшествия,Коммерсант,
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